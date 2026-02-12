Оккупанты устроили комбинированную атаку на Киев: есть последствия в нескольких районах

В ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты.

В городе раздавались взрывы, информировали мэр Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Россияне били по объектам инфраструктуры столицы.

Последствия атаки РФ

В Дарницком районе, предварительно, попадание в частный дом.

В Голосеевском и Деснянском – в нежилую застройку.

В Днепровском районе обломки вражеской цели упали возле жилого дома. По другому адресу в Днепровском районе также упали обломки. Предварительно – без пожара и пострадавших.

Дополняется...