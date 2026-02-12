В Волгоградской области атакован арсенал ГРАУ: произошел пожар, население эвакуируют. Фото и видео

В ночь на 12 февраля дроны и ракеты атаковали арсенал ГРАУ в поселке Котлубань Волгоградской области. В результате ударов по вражескому объекту началась мощная детонация.

После ударов по складу местные власти проводят тэвакуацию населения близлежащего населенного пункта. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности операции

По информации очевидцев, взрывы прогремели в поселке около 1:30 ночи, а спустя еще некоторое время началась детонация. Над складом ГРАУ возник огромный столб огня, который наблюдали с расстояния в несколько километров.

Также россияне пожаловались, что из-за детонации в домах начали сыпаться стекла и дрожать стены. По предварительным данным, кроме БПЛА для атаки по вражескому складу было использовано ракетное вооружение.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выдал, что подразделения ПВО министерства обороны РФ якобы отразили ракетную атаку, а пожар и детонация на складе боеприпасов произошла "в результате падения обломков".

Также чиновник заявил, что в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населенного пункта Котлубань.Эвакуированных россиян поселят в доме культуры и ДЮСШ.

Что известно о складе ГРАУ

Арсенал ГРАУ в/ч 57229-51, расположенный в поселке Котлубань Волгоградской области, является одним из ключевых логистических узлов Министерства обороны РФ. Этот объект относится к Главному ракетно-артиллерийскому управлению (ГРАУ) и служит важной базой для хранения, обслуживания и модернизации боеприпасов.

Площадь объекта составляет около 3,5 кв. км. Проектная мощность арсенала, по разным оценкам, может достигать 264 тысяч тонн боеприпасов. На территории хранятся артиллерийские снаряды, ракеты для РСЗО (Град, Смерч, Ураган) и, по данным украинской разведки, оперативно-тактические ракеты.

Объект имеет железнодорожные подъездные пути, что позволяет оперативно принимать и отправлять крупные партии вооружения эшелонами. Склад в Котлубани играет стратегическую роль в снабжении российской оккупационной армии. Арсенал находится примерно в 300-450 км от границы с Украиной, это делает его удобным "хабом" для перевалки грузов, которые затем доставляются ближе к линии фронта.

Напомним, в российском городе Мичуринск Тамбовской области в ночь на 12 февраля прогремела серия взрывов. Предварительно, дроны попали по заводу государства-агрессора "Прогресс", который работает на оборонку РФ.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 11 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника на временно оккупированных территориях и в России. Среди пораженных целей – нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, склады обеспечения и средства противовоздушной обороны.

