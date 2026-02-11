Поражен НПЗ в Волгограде, склады ГСМ и не только: в Генштабе подтвердили новые удары по врагу. Видео

В ночь на 11 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника на временно оккупированных территориях и в России. Среди пораженных целей – нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, склады обеспечения и средства противовоздушной обороны.

Масштабы нанесенного оккупантам ущерба уточняются. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" в городе Волгоград Волгоградской области страны-агрессора. В результате удара на территории завода вспыхнул пожар. В Генштабе отмечают, что предприятие привлечено к обеспечению оккупационного войска.

Взрывы прогремели и в районе населенного пункта Лобаново, что во временно оккупированном Крыму. Там Силы обороны атаковали склад горюче-смазочных материалов.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожья, в районе Балочек, поражен склад материально-технического обеспечения. В районе Любимовки под удар попал район сосредоточения военной техники оккупантов, а вблизи Гуляйполя скопление живой силы подразделения из состава центра "Рубикон".

Также на временно оккупированной Донетчине, в районе населенного пункта Третьяки, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Оса". На временно оккупированной части Херсонщины, вблизи Воскресенского, под удар попал российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", – отметили в Генштабе.

Напомним, в Волгоградской области РФ пожаловались на атаку дронов на нефтебазу. Вездесущие "обломки" спровоцировали на объекте пожар. Рассматривалась возможность эвакуации "жителей близлежащих домов".

