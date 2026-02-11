Россия запустила 'Кинжалы' по Львову: силы ПВО сбили 2 ракеты

Во Львове в среду, 11 февраля, прогремели взрывы. Сообщается, что по городу был нанесен ракетный удар с использованием ракет "Кинжал".

Об этом сообщают пресс-служба ВС ВСУ и мэр города Андрей Садовый. Сейчас в городе работает ПВО.

Как стало известно, взлет истребителей-перехватчиков зафиксировали в 14:39. Через десять минут после объявления воздушной тревоги городской голова Львова объявил о работе ПВО.

По информации мониторинговых каналов, по городу враг запустил три ракеты "Кинжал". Однако сдетонировали не все: одна из них не долетела 50 км и упала за городом, а вторая исчезла над Киевской областью (вероятно, была фальш-цель). Но, к сожалению, как отмечается, одна ракета могла атаковать город.

В 15:30 мэр города заявил, что украинские зенитчики сбили две ракеты. Информации о разрушениях или пострадавших нет, городские службы обследуют территорию громады.

Обстрелы Украины – последняя информация

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Богодухове на Харьковщине российский дрон убил троих детей и ранил беременную женщину. Все четверо погибших – дети и мужчина 34 лет – находились в одном доме, по которому ударили россияне.

Впоследствии в ОГПУ уточнили: погибший мужчина был отцом убитых оккупантами деток. Раненая беременная женщина – это их мама.

Также стало известно, что под Сумами российский "Ланцет" убил мать трех дочерей. Женщина пережила оккупацию, но погибла в машине по дороге домой.

