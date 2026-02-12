РФ атакует Украину ударными дронами и ракетами: под прицелом ряд городов

С вечера среды, 11 февраля, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе. По областям распространилась воздушная тревога, работали силы ПВО. После 2 часов ночи оккупанты нанесли удары баллистикой, а также крылатой ракетой.

Взрывы сначала прогремели в Одессе, а затем в Киеве, Днепре и Павлограде. В городах зафиксированы перебои с электроснабжением и водой.

Что известно об атаке РФ

После 22:00 ВС ВСУ сообщили о нескольких группах вражеских БпЛА в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Днепропетровской областях, работала противовоздушная оборона.

Вражеские дроны двигались на запад, также новые заходили из Белгородской области на Сумщину, а из Брянской – на Черниговщину. После полуночи началась атака на Одесскую область.

Впоследствии враг направил баллистические ракеты на Павлоград. Киев и Днепр оказались под комбинированной атакой – на город одновременно летели БпЛА и баллистика, а на Днепр еще и крылатая ракета, информировали мониторы.

Последствия ударов

В Одессе известно, что поврежден объект инфраструктуры. В Киеве под ударом также оказались инфраструктурные объекты, есть попадания в дома и в нежилую застройку.

Дополняется...

