Россия атаковала Одессу ударными дронами: поврежден объект инфраструктуры

В ночь на четверг, 12 февраля, российские захватчики направили группы ударных БпЛА на Одессу. В городе есть разрушения, по меньшей мере один человек пострадал.

Мониторинговые каналы сообщали примерно о 20 "Шахедах", которые летели на Одессу, а в Воздушных силах ВСУ информировали, что ударные БпЛА двигались к центру города. О последствиях атаки рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Враг атаковал Одессу

В городе прозвучала серия взрывов. В одном из районов был поврежден объект инфраструктуры. На месте работали спасатели ГСЧС.

"По уточненной информации, кроме объекта инфраструктуры, повреждения получил бизнес-центр. На местах работают все оперативные службы", – написал Лысак.

Вследствие обстрела есть один пострадавший, медики оказывали ему помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 8 на 9 февраля Россия ударила по Одессе беспилотниками. Известно об одном погибшем и как минимум двух пострадавших.

