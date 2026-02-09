Россия атаковала Одессу БПЛА: известно об одном погибшем

Страна-террорист не прекращает атаковать Украину. В ночь с воскресенья, 8 февраля, на понедельник, Россия ударила по Одессе беспилотниками.

Известно об одном погибшем человеке. Другие детали обстрела уточняются. Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

"Очередная вражеская атака шахедов на город. В результате обстрела повреждения получили жилые дома и коммуникации", – говорится в сообщении чиновника.

В частности, возник пожар на крыше многоэтажки, поврежден газопровод, а также зафиксировано возгорание легковых автомобилей и нежилого сооружения.

На местах работают все экстренные и коммунальные службы. Информация о пострадавшихпока уточняется.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 февраля, Россия в очередной раз обстреляла Днепропетровскую область. В регионе повреждены дома, среди пострадавших – 18-летняя девушка.

Напомним, ранее в Бериславе российские захватчики атаковали дронами эвакуационный автомобиль с волонтерами и местными жителями. В результате удара транспортное средство сгорело, один человек погиб, еще несколько были ранены.

Как писал OBOZ.UA, в воскресенье, 8 февраля, российская армия ударила по селу Чернобаевка Херсонской области. Враг применил против гражданских жителей реактивные системы залпового огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!