Чернобаевка оказалась под ударами РСЗО врага: повреждены десятки домов. Видео

В воскресенье, 8 февраля, российская армия ударила по селу Чернобаевка Херсонской области. Враг применил против гражданских жителей реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. По его словам, враг терроризировал гражданских с самого утра.

"В результате массированных ударов в селе повреждено с два десятка частных домов. В домах выбиты стекла, разбиты фасады, кровли и комнаты. Сейчас информация о пострадавших не поступала", – информирует чиновник.

Глава ОГА также показал кадры последствий масштабного обстрела. Он добавил, что туда оперативно прибыли специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, которые помогают жителям с первоочередными ремонтными работами.

Ситуация на Херсонщине – последняя информация

Напомним, ранее в Бериславе российские захватчики атаковали дронами эвакуационный автомобиль с волонтерами и местными жителями. В результате удара транспортное средство сгорело, один человек погиб, еще несколько были ранены.

Кроме того, в течение суток, 31 января российская армия обстреливала Херсонскую область. В результате преступных действий захватчиков пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

Как писал OBOZ.UA, ранее в результате вражеских ударов по Херсонщине, целью которых снова стали мирные жители и больница, ранения получили шесть человек, среди которых – трое медицинских работников.

