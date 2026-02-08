Это про характер, выдержку и команду: в ВСУ показали занятия на полигоне для контрактников 18-24. Фото

В отличие от страны-агрессора России, которая (судя по многочисленным исповедям пленных) практически сразу бросает завербованных на передовую, Украина пытается дать своим защитникам хорошую выучку. Соответственно, добровольцев ждут многочисленные занятия и учения.

Так, в Генштабе ВСУ показали занятия на полигоне для контрактников "18-24". Такие учения – "это о характере, выдержке и команде", отмечают в командовании.

Выучка на полигоне

Юные добровольцы выбрали службу в 92 ОШБр. Но "подразделение формируется из разных людей", отмечают в Генштабе. Поэтому будущим воинам не только надо стать побратимами, но и овладеть военными профессиями.

"Рядом профессиональные инструкторы. А впереди – служба в одной из самых мощных бригад, в 92 ОШБр", – рассказывают в Генштабе.

Что такое контракт 18-24

"Контракт 18-24" – это программа добровольной военной службы по контракту на особых условиях для граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

Главные особенности такого контракта две. Во-первых, это четко определенные сроки службы (на пехотных должностях – 1 год, на должностях по эксплуатации беспилотных систем – 2 года).

А во-вторых – это прохождение военной службы в Вооруженных Силах, Нацгвардии или Госпогранслужбе на выбранных по своему усмотрению военно-учетных специальностях и штатных должностях в также самостоятельно выбранных конкретных подразделениях.

92 ОШБр

92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко – это формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и относится к Оперативному командованию "Восток".

Бригада была создана в 1999 году, причем ее планировали ликвидировать до 2015 года. Но с началом российско-украинской войны 2014 года бригада очень хорошо проявила себя на поле боя, участвовала во многих боях, в частности в захвате спецназовцев ГРУ под Счастьем.

С 2022 года участвовала в отражении российского полномасштабного вторжения на харьковском направлении, в осеннем контрнаступлении и многих других боях.

