Воины 92 ОШБр разбили врага под Бахмутом: уничтожены танк, БМП, два МТ-ЛБ и подразделение оккупантов. Видео

Воины 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко разбили группировку оккупантов, пытавшихся атаковать украинские позиции в районе Бахмута. Защитники уничтожили технику и целое штурмовое подразделение врага.

Видео результатов боевой работы 92 ОШБр опубликовали в сети. Как отмечается, утром 3 марта воины бригады доложили об удачной охоте на российских военных.

Ночью захватчики пытались наступать в направлении Часова Яра.

Однако их планам не суждено было сбыться – украинские защитники уничтожили вражеские танк, БМП, два МТ-ЛБ, а также целое подразделение врага.

Потери оккупантов – результат комплексной работы дронов группы CODE 9.2 и артиллеристов, добивших вражеских штурмовиков кассетными снарядами.

Со стороны ВСУ потерь нет, рассказали защитники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно утренней опреативной сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. Враг пытался атаковать на шести направлениях, на Бахмутском направлении украиснкие защитники отбили 15 атак в районах Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки.

– За минувшие сутки оккупанты потеряли на фронте 162 единицы военной техники и вооружения и 1160 человек живой силы убитыми и ранеными, информировали в Генштабе.

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