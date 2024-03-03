Воины 92 ОШБр разбили врага под Бахмутом: уничтожены танк, БМП, два МТ-ЛБ и подразделение оккупантов. Видео
Воины 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко разбили группировку оккупантов, пытавшихся атаковать украинские позиции в районе Бахмута. Защитники уничтожили технику и целое штурмовое подразделение врага.
Видео результатов боевой работы 92 ОШБр опубликовали в сети. Как отмечается, утром 3 марта воины бригады доложили об удачной охоте на российских военных.
Ночью захватчики пытались наступать в направлении Часова Яра.
Однако их планам не суждено было сбыться – украинские защитники уничтожили вражеские танк, БМП, два МТ-ЛБ, а также целое подразделение врага.
Потери оккупантов – результат комплексной работы дронов группы CODE 9.2 и артиллеристов, добивших вражеских штурмовиков кассетными снарядами.
Со стороны ВСУ потерь нет, рассказали защитники.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Согласно утренней опреативной сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. Враг пытался атаковать на шести направлениях, на Бахмутском направлении украиснкие защитники отбили 15 атак в районах Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки.
– За минувшие сутки оккупанты потеряли на фронте 162 единицы военной техники и вооружения и 1160 человек живой силы убитыми и ранеными, информировали в Генштабе.
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