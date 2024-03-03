ВСУ добавили армии РФ потерь: минус самолет, 16 танков и 1160 солдат за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали в небе и на земле 162 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также во время боев наши воины убили и ранили по меньшей мере 1160 захватчиков.

На сегодня, 3 марта 2024-го, общие потери живой силы врага в полномасштабной войне составляют 416 800. Данные об этом обновил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, накануне бойцы сожгли 35 артиллерийских систем (всех 10 188), 28 боевых бронированных машин (12 639), 16 танков (6640) ВС РФ.

В небе защитники сбили 14 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 7843) и вражеский самолет (347) – это был очередной Су-34.

Также ВСУ превратили в металлолом 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 13 332), три – специальной техники (1620) оккупантов.

С начала полномасштабного российского вторжения Силы обороны также уничтожили 1915 крылатых ракет, 1003 РСЗО, 696 средств ПВО, 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров и подлодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ ликвидировали целую роту российских штурмовиков под Авдеевкой. В частности, "демилитаризация" врага произошла в поселке Степное.

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