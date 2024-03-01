Под Авдеевкой ВСУ уничтожили сразу всю штурмовую роту оккупантов. Фото и видео

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими захватчиками, враг несет значительные потери. В поселке Степовое под Авдеевкой Вооруженные силы Украины ликвидировали целую штурмовую роту войск РФ.

Информацию об этом подтвердили сами захватчики – они стали жаловаться либо на засаду, либо на удар кассетными боеприпасами. В первом случае, говорят они, возникают вопросы к российскому командованию.

В сети появились кадры последствий удара по оккупантам, которые враг пытался скрыть. На них видно, что ВСУ уничтожили более 30 военных страны-агрессора. Посмотреть фото и видео вы можете по ссылке (осторожно, кадры 18+!).

Также был "демилитаризован" вражеский танк Т-80.

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попали жуткие видео из-под Авдеевки, за захват которой РФ заплатила тысячами жизней своих оккупантов. На опубликованных кадрах видны тела погибших военных страны-агрессора, которые собирают и упаковывают в черные пакеты, а затем в гробах отправляют домой.

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