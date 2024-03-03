Враг пытается атаковать на шести направлениях, ВСУ держатся и дают сдачи – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных участках фронта в попытках прорвать оборону украинских военных. Только за прошедшие сутки 2 марта на фронте произошло 71 боевое столкновение.

Войска РФ нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, а также совершили 112 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 3 марта.

Под авиационными ударами были населенные пункты Свеса Сумской области; Берестово Харьковской области; Северное, Терны, Нью-Йорк, Георгиевка, Водяное, Урожайное, Богоявленко и Старомайорское Донецкой области; Вербовое, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Противник предпринял безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному артиллерийскому средству противника.

Напомним, ночью 3 марта российская террористическая армия нанесла по Днепру ракетный удар. На месте прилета возникло возгорание. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что армия России в ночь на 2 марта снова ударила по Одессе беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому – там полностью уничтожен один подъезд. Пострадали семь местных жителей, среди которых 3-летний ребенок и беременная женщина.