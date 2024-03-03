Оккупанты ночью ударили по Днепру: в ОВА рассказали подробности

Ночью 3 марта российская террористическая армия нанесла по Днепру ракетный удар. На месте прилета возникло возгорание.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Враг нанес удар по Днепру после полуночи. Стоит отметить, что сначала в городе прогремел взрыв, а уже после того была объявлена воздушная тревога. Вероятно, россияне атаковали Днепро баллистической ракетой.

"После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь спасатели потушили", – говорится в сообщении ОВА.

Также путинские террористы вечером 2 марта и ближе к ночи атаковали Никопольский район артиллерией и дроном. Враг обстреливал районный центр, Мировскую и Красногригорьевскую громады. В последней поврежден дачный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, армия России в ночь на 2 марта снова ударила по Одессе беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому – там полностью уничтожен один подъезд. Пострадали семь местных жителей, среди которых 3-летний ребенок и беременная женщина.

Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 1 марта атаковали Харьковщину ударными беспилотниками. Вражеские БПЛА ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук, там погиб мужчина.