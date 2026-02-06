Вся эта ситуация — хорошая иллюстрация того, что РФ не является тем субъектом и игроком, которым себя мнит: она блеклая тень некогда советской мощи, к слову, глобально уступавшей НАТО по некоторым параметрам, но целостно — именно грозной мощи.

В СССР армия создавалась и строилась вокруг своей уникальной и закрытой экосистемы, у ОВД даже были свои внутренние унифицированные стандарты, вроде тех же стандартов НАТО.

Была своя уникальная военная доктрина, и главное — она отталкивалась от понимания как своих сильных качеств, так и слабых.

Из сильных — большое количество покорного, организованного (октябрята, пионерия, комсомол, привязка к городам и местам работы) и легко мобилизуемого населения, большая территория, уникальный опыт большой войны, которая была еще совсем недавно, и т. д.

Из слабых — снова же большая территория (это работает в обе стороны), всегда отстающее положение по электронике и системам, более слабая авиация и т. д.

Именно с упором на это выстраивались стандарты, техника и доктрины — если бы война грянула в 80-е годы, отцы-полковники и генералы могли бы и знали бы, как всего этого монстра привести в движение: был регламент и понимание, как приводить в движение все механизмы — от отделения до дивизий и армий.

Причем эти люди четко отдавали себе отчет в том, что в будущей большой войне эти самые дивизии будут сгорать одна за другой, и доктрины именно от этого и отталкивались, а также и глобальная пропаганда всей этой коммуно-пионерии — еще с ясель.

Теперь это забытые технологии, в прямом смысле слова, и осколки знаний; даже те, кого сегодня принято называть совковыми генералами, таковыми не являются в сути своего определения.

Тот же Герасимов, которому, на минуточку, 70 лет, в 80-е годы был замкомбатом и командиром полка (это все уровень тактики) к концу краха СССР.

Это не самостоятельные роли: в советской доктрине от командиров такого уровня требовалась только исполнительность — привести свои батальоны и полки в движение в строну врага, в грядущей условной Фульде где-то в Германии; это роль офицеров-одноразок.

Реальные совковые генералы — те, кто реально знал, как воевать именно по тем системам, как ими всеми задумывалось и оттачивалось, — давно умерли и как люди, и как вид.

У Украины тут преимущество: она, как недавно отмечал Алекс Карп, глава Palantir, все создает с нуля.

Это во-первых, а во-вторых, Украина пользуется привилегией получать эти самые западные системы в свое пользование, как те же системы Palantir, про которые Карп отмечает, что украинцы их креативно изменяют под себя.

Теперь это и со Starlink: пришел лесник и быстро разогнал всех по своим местам, как это должно быть.

К слову, Европа не просто так постоянно говорит, что ключи к окончанию войны у Китая: стоит им прекратить поддерживать РФ и зарегулировать рынок дронов — как чаша весов снова качнется.

Китай — это второй лесник, который просто сидит и доволен самим процессом, что Россия убивает саму себя, расшибаясь о западный периметр.

Поэтому вот это глобальное удивление зетников о том, почему топ бизнесмен из ведущей страны НАТО прикрывает им краник для использования одной из ключевых для войны технологий, указывает на глубокий инфантилизм, в котором пребывает вся эта братия.

К слову, вот те позавчерашние совковые комбаты из 80-х, вроде того же Герасимова, еще весной 2023 года пытались прикрутить всю эту тему с подсаживанием на богомерзкий западный софт и все привести к советским стандартам — радейки, письма, проводная связь и т. д.

Но не вышло, во многом с инициативы снизу, потому что воевать через телеграмчик, пустить "мавик" и подсосаться к Starlink — это и проще, и эффективнее (в моменте), чем воевать как деды.

Русские не раз показывали свое упорство, и тот же Карп предупреждает не недооценивать их.

Сейчас для них будет большой тест — как выйти из всей этой ситуации: в самом упоротом сценарии — вставший фронт, еще большие потери в мясных штурмах и оборона (она намного проще в плане связи и координации), в самом разумном — закончить эту войну.