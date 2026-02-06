Противовесы российской агрессии

В Москве существует значительная неудовлетворенность после завершения ежегодного Всемирного экономического форума у в Давосе. В Кремле делался расчет на разнос Трампом всей системы евроатлантической солидарности и вообще развал всего западного блока. Следует признать наличие существенных противоречий внутри держав Западного сообщества, как по линии США-ЕС, так и между отдельными странами-членами ЕС.

Новейший тренд состоит в том, что европейцы чем дальше, тем ближе смещают во времени сроки вероятного прямого военного столкновения с Москвой. Согласно новых тревожных оценок уже в течение ближайших 12 месяцев РФ способна напасть на страны Балтии, которые считает проблемой для контроля над Балтийским морем. Нападение может быть как на Литву ради контроля над Сувалкским коридором, так и на Эстонию из-за ее морских портов. Латвии также стоит напрячься, учитывая количество российской диаспоры в стране. Получается война Россия - НАТО может начаться на 3 года ранее, чем планировалось, и до заключения Путиным мирного соглашения по Украине.

Похоже именно поэтому генерал ГРУ Костюков на той неделе дал комментарий Зарубину, который закончил фразой "все все понимают". Россия и Украина не хотят ссориться с Трампом, поэтому приходится вести, фактически имитировать переговоры. Хуже от этого не будет точно, поэтому почему бы и нет, однако результат вряд ли будет субстантивным. Мир для Европы на ее украинском фланге может так и не наступить, и если Путин почувствует слабость, и эффекты усиления американского изоляционизма, то ему не составит труда расширить фронт еще одним театром на Балтике. Здесь ставка будет делаться на внезапность и блиц-криг. Российские генералы вместо "Киев за три дня" готовят "столица балтийской страны Икс за три дня". Это, увы, уже не военная фантастика.

Что же может спугнуть российского агрессора. Прежде всего решительность в противодействии всему спектру его злонамеренных действий. Как явных, так и подрывных. Путин играет на разногласиях, на неуверенности, на заминках.

Если рассмотреть российский политический дискурс за январь 2026 года, то российская пропаганда колоссальную ставку делала на реальное вторжение США в Гренландию, ее отъем у Дании и аннексию. Проводились прямые параллели с Крымом и прочими военными захватами российских империалистов. Но Путина ждало большое разочарование, когда произошло уменьшение трений вокруг Гренландии. Генсек НАТО Рютте выступил дельным посредником между Вашингтоном и Копенгагеном. Наступила разрядка после Давоса, и теперь на столе вместо конфронтации и тарифных войн цивилизованные переговоры о ревизии соглашения 1951 года о Гренландии, ради восстановления позиций США на острове, но в рамках правовых механизмов. США реализуя совместную оборону Арктики получат новые базы в Гренландии для противодействию угрозам Китая и России в регионе. Более того, державы-члены НАТО увеличат взносы для финансирования безопасности в Арктическом регионе. Для России выходит нужно будет усилить свое военное присутствие на огромнейшем и труднодоступном пространстве, тратя миллиарды долларов дефицитных средств на охрану своих интересов в Заполярье.

В тоже время чистки в высших военных эшелонах власти в Китае, падение всемогущего генерала Чжан Юся и переход армии под контроль неокомпетентного в военном плане, как и Путин, лидера Си Цзиньпина, ослабляют Китай и подрывают надежды РФ на серьезное сотрудничество с Пекином. Вероятно, китайцы будут все больше концентрироваться на Тайване, а значит Путину придется корректировать планы по войне в Украине и по вторжению в Европу. Сильной помехой для агрессии РФ станет новая логика оборонных действий малых и средних стран Европы. Вместо 100% надежд на всесилие НАТО они переходят на рельсы принципиального прагматизма, переменной геометрии в сфере безопасности, ситуативных оборонных союзов. Безусловно все указанные моменты являются совокупно существенным противовесом агрессивным задумкам Кремля.