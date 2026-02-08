Из плена вернулся защитник Мариуполя Сергей Михайленко, которого РФ упекла на пожизненное в Сибирь. Фото

Во время крайнего обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 5 февраля, домой вернулся защитник Мариуполя Сергей Михайленко. Защитника удерживали в колонии в Сибири и осудили по сфабрикованным обвинениям.

Защитник готовится к операции и восстанавливается после ранений, полученных во время обороны родного города. Об этом в комментарии медиа рассказали его жена Тамара Корягина и адвокат Елена Прибиткова.

Свой путь в армии Сергей начал в 2019 году. Тогда защитник присоединился к "Азову". После начала полномасштабного вторжения стал на защиту Мариуполя. В результате попадания авиабомбы, мужчина получил осколочные ранения ног. Телефон мужчины был уничтожен, и он потерял связь с женой, которая осталась в окруженном городе.

16 мая 2022 года Сергей, через друга, сообщил любимой, что получил приказ выйти в плен. Он пережил теракт в Еленовке, впоследствии оккупанты незаконно удерживали его в Донецком СИЗО. В течение длительного времени Тамара не знала о состоянии и месте пребывания мужа, пока не увидела его на видео в российских СМИ. На ролике он под принуждением признался в преступлениях, которых не совершал.

"Когда я посмотрела видео, я не могла поверить, что это мой Сергей. Его просто не узнать. Слышала, что он заикается. Подозреваю, что это последствия пыток. Я просто плакала весь день: казалось, что внутри меня умерла частичка души", – вспомнила женщина.

В январе 2024года россияне незаконно приговорили мужа к пожизненному заклю чению по сфабрикованным обвинениям и отправили его в застенки Сибири. В это время жена боролась за его возвращение, в частности посещала Ватикан вместе с семьями других пленных.

"Она боролась за его возвращение как львица – без остановки, мужественно и самоотверженно. Жила только надеждой на их встречу на родной украинской земле. И она победила! Это настоящая история о большой любви, которая преодолевает все препятствия!" – написала адвокат Елена Прибиткова.

Обмен пленными 5 февраля

В четверг, 5 февраля, состоялся новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 157 украинских защитников, среди которых солдаты и офицеры различных родов войск, а также 18 незаконно осужденных и семеро гражданских.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, большинство освобожденных, 139 человек, находились в плену с 2022 года. Они выполняли боевые задачи в Луганской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Киевской и Запорожской областях. Более половины захватили во время обороны Мариуполя, в частности военнослужащий Нацгвардии после захвата Чернобыльской АЭС.

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, среди уволенных – преимущественно рядовые и сержанты, а также 16 офицеров. Самому молодому защитнику 23 года, самому старшему – 63. Некоторые бойцы находились в сложном психологическом состоянии и имели критический вес тела.

В частности, из российской неволи домой вернулся Иван Кучер – 31-летний защитник из поселка Красное Львовской области. Военнослужащий попал в неволю 25 апреля 2022-го; более года считался пропавшим, и только потом удалось подтвердить, что он в плену.

Также из плена освободили Назара Далецкого, жителя села Большой Дорошев Львовского района. По имеющейся информации, Назар Далецкий находился в плену с 2022 года. В мае 2023 года после анализа и совпадения ДНК в общине провели похороны, считая военного погибшим. Соответствующие сообщения тогда также публиковал Куликовский поселковый совет.

Также OBOZ.UA сообщал, из российского плена 5 февраля вернулисьв Украину еще четыре военнослужащих из 12-й бригады спецназначения "Азов". Также удалось вытащить пятерых военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

