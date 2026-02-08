Оккупанты сбросили КАБы на Краматорск: полиция показала первые минуты после ударов по многоэтажкам. Видео, Фото

Утром 8 февраля россияне сбросили КАБы на жилой квартал Краматорска, что в Донецкой области. Повреждены 11 многоэтажек, а также автомобили.

Известно об одной жертве и по меньшей мере трех пострадавших. О последствиях удара рассказали в Национальной полиции Украины.

Что известно о последствиях российского авиаудара по Краматорску

По данным Нацполиции, Краматорск российские войска атаковали еще до рассвета.

"Около 5:00 оккупационные войска сбросили на жилой квартал две бомбы "КАБ-250", нанеся масштабные разрушения. В результате обстрела погибла 77-летняя женщина, еще трое гражданских получили травмы", – рассказали правоохранители.

Также в городе повреждены по меньшей мере 11 многоэтажек, а также гражданские авто.

С первых минут после удара на местах прилетов начали работать полицейские. Они помогали пострадавшим и документировали последствия атаки.

"На местах попаданий работают следственно-оперативная группа, парамедики, взрывотехники, патрульная полиция и спасатели ГСЧС", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 февраля оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона.

Били захватчики по жилым кварталам в двух районах города. Известно о восьми пострадавших. Все они –– женщины, преимущественно почтенного возраста.

