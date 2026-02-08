Новые удары РФ по энергетике разоблачили критическую проблему для Украины – ISW

Оккупационная армия России продолжает наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины в попытке погрузить страну в тотальный блекаут. Причем Москва использовала временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре не ради деэскалации, а для накопления ракет.

После так называемого перемирия россияне нанесли разрушительные удары в ночь со 2 на 3 февраля и с 6 на 7 февраля. Об этом пишет Институт изучения войны.

Россия продолжает воевать со светом

В ходе удара 2-3 февраля было использовано 71 ракета и 450 беспилотников в условиях одних из самых низких температур, которые Украина пережила за всю зиму. Кремль пытался представить соблюдение Россией краткосрочного моратория на удары по энергетической инфраструктуре как показатель заинтересованности России в добросовестных переговорах. Тот факт, что Россия провела две серии ударов с использованием более 400 снарядов в течение шести дней после истечения моратория на удары по энергетической инфраструктуре, демонстрирует решимость Кремля максимально усилить страдания украинского гражданского населения и нежелание деэскалировать войну или серьезно продвигать инициированные США мирные переговоры.

Россия использовала мораторий на удары по энергетике в своих интересах, максимально нанося ущерб энергетической сети Украины в разгар зимы. Российские войска также модифицировали свои беспилотники и ракеты, чтобы наносить больший ущерб, в том числе оснастив беспилотники "Шахед" минами и кассетными боеприпасами, и такие меры непропорционально затронули гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Аналитики ISW заявили, что масштабные удары России продолжают подчеркивать критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, как с помощью американских зенитных ракетных комплексов Patriot, способных эффективно противостоять российским баллистическим ракетам, так и с помощью других форм противовоздушной обороны для создания разнообразного, хорошо оснащенного противовоздушного зонтика.

Напомним, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Предварительно запустив десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию и запустила десятки крылатых ракет.

Как писал OBOZ.UA, президент Зеленский заявил, что США предложили очередную деэскалацию ударов по энергетической инфраструктуре. На это Украина согласилась, а российская делегация пообещала дать ответ по возвращении в Москву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!