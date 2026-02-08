Трамп надавил на Путина, и это сработало: почему в Кремле занервничали. Интервью с Курносовой

Так называемое энергетическое перемирие – пауза в атаках страны-агрессора России на объекты энергетической инфраструктуры Украины – стало следствием давления президента США Дональда Трампа на кремлевского диктатора Владимира Путина. Выходя с подобной инициативой, глава Белого дома де-факто определял, какие инструменты у него имеются для воздействия на РФ. Поскольку перемирие было, следовательно, такие инструменты нашлись. Вероятнее всего, они были экономическими.

5 февраля прекратил действие договор о контроле за стратегическими вооружениями, в котором принимали участие и США, и Россия. По этому поводу в Москве занервничали. Почему? Потому что РФ обладает ядерным потенциалом "брутто", и перспектив его модернизации практически нет. В то же время США располагают неограниченными возможностями для создания современных средств для ведения ядерной войны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Как вы расцениваете так называемое энергетическое перемирие? Де-факто глава Соединенных Штатов обращается к террористу Путину с просьбой не осуществлять террористические атаки на соседнее государство. То есть как вообще это выглядит? После "перемирия", когда Россия возобновила атаки по энергетической инфраструктуре Украины, Трамп заявил, что Путин сдержал слово. Насколько такая позиция США стимулирует Кремль к новой агрессии, к новым терактам, к выдвижению новых, еще более наглых требований?

– Я бы разделила то, о чем Трамп заявляет публично, и то, что на самом деле он думает. Давайте не будем говорить о сроках перемирия, потому что, по сведениям Пескова, речь шла не о неделе, а о трех днях, до первого февраля.

На мой взгляд, Трамп проверяет, насколько он может надавить на Путина и какие инструменты у него есть в руках. И то, что он сказал, относится как раз к его пониманию эффективности своих инструментов. Мы не знаем, о чем он говорил с Путиным, что он ему сказал, но в любом случае это на Путина произвело впечатление.

Сейчас звучит достаточно много слов о том, что, вполне возможно, переговоры в Абу-Даби могут закончиться перемирием (интервью записывалось 5 февраля. – Ред.). Я оставляю в стороне морально-этический аспект вопроса, потому что, на мой взгляд, для Трампа мораль и этика не играют особой роли.

– Аналитики The Wall Street Journal считают, что Трамп имеет вполне реальную возможность заставить Путина идти на компромиссы, в частности, там полагают, что на сегодняшний день Путин находится в ослабленном положении. Они сугубо математически соотнесли количество потерь, которые понесла российская армия, с километрами, которые она смогла в Украине захватить. Одновременно 5 февраля заканчивается действие договора о контроле за стратегическими вооружениями, после чего формально и у США, и у России развязываются руки. Считаете ли вы, что Трамп мог бы передать Украине ракеты Tomahawk? По вашим оценкам, действительно ли Трамп готов давить на Путина?

– На мой взгляд, история с прекращением огня – это история о том, что Трамп может давить на Путина. Это, безусловно, так. И, соответственно, как я уже сказала, он проверял те методы, с помощью которых у него это давление получается. Может ли Трамп передать в этой ситуации Украине ракеты Tomahawk? На мой взгляд, может.

Но, опять-таки, мы до конца не понимаем, что говорил Трамп Путину, что у него получилось в качестве механизма давления и как будут происходить дальнейшие шаги Дональда Трампа. Поэтому я бы пока взяла некую паузу и, самое главное, посмотрела бы, как будут проходить переговоры в Абу-Даби.

– Аналитики издания The Telegraph обратили внимание на сложную ситуацию с золотом в России. В свое время именно резкий рост цены на золото в начале полномасштабной войны увеличил стоимость российских резервов более чем на 200 млрд долларов, что позволило компенсировать потерю доходов от нефти и газа и избежать серьезных проблем в экономике. Вместе с тем в последние недели наблюдается падение цены на золото на 18%. По мнению The Telegraph, это поставило под вопрос жизнеспособность этого ресурса России, особенно на фоне того, что Россия с 2022 года уже распродала 71% золота из Фонда национального благосостояния. Считаете ли вы, что это может лишить Путина возможности продолжать войну даже без коллапса российской экономики?

– Коллапс российской экономики – это более комплексная история, чем отдельно цена на золото. Исходя из того, что мы видим, из последних событий, ситуация в российской экономике очень-очень плохая. Поэтому когда мы говорим о возможности заключения перемирия, это в первую очередь связано с проблемами в российской экономике.

Я предполагаю, что то, что делает Трамп, – это как раз давление на какие-то болевые точки, связанные с российской экономикой. На мой взгляд, это самое главное.

Что касается прекращения действия договора о контроле за стратегическими вооружениями, то, на мой взгляд, это история более болезненная для России, чем для США. Не случайно мы видим нервные комментарии по этому поводу от Пескова.

Почему нервные? Потому что именно из-за коллапса российской экономики Россия сегодня не в состоянии проводить какую-либо модернизацию своих ядерных вооружений. Мировая наука далеко продвинулась вперед, и естественно, что и ядерные вооружения также переживают инновацию – они тоже модернизируются и тоже изменяются.

Сегодня у России большой ядерный потенциал "брутто", но мы не понимаем его качественной составляющей. А так как с экономикой все плохо, то и наука в абсолютном загоне. На ключевых должностях сидят дружки Путина – "Росатом" контролируют Кириенко и его люди. Во главе Курчатовского института сидит Михаил Ковальчук – и далее по списку.

Поэтому ожидать каких-то инновационных решений в области ядерных вооружений не стоит, у России просто нет никаких возможностей. В то время как у Соединенных Штатов такие возможности огромны.

И если говорить о том, что в этом контексте волнует Соединенные Штаты, то их гораздо больше беспокоит то, что Китай быстро наращивает свои ядерные арсеналы, при этом имея возможности, в первую очередь экономические, наращивать их в современном виде.

Поэтому прекращение действия такого договора – это опасность в первую очередь для России, а не для Соединенных Штатов.