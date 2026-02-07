Россия подняла в воздух стратегическую авиацию: возможны пуски крылатых ракет

В ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия начала очередную комбинированную атаку на Украину. Предварительно запустив десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию.

После полуночи стало известно о взлете нескольких бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Об этом информировали мониторинговые каналы.

Также есть информация о взлете одного борта Ту-160 с аэродрома "Борисоглебское" в Казани, Татарстан.

Параллельно с этим Украина находится под массированной дроновой атакой РФ.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 335 средств воздушного нападения – семь ракет и 328 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 297 дронов. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

В частности, Россия массированно атаковала Кировоградскую область. На облцентр и населенные пункты региона захватчики направили ударные дроны и ракеты. Известно о повреждении жилых домов, склада и линий электропередач.

