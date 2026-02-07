Украина под массированной воздушной атакой, в небе почти сотня дронов: все подробности

Воздушные Силы ВСУ вечером 6 февраля зафиксировали массовый вылет вражеских беспилотников в воздушное пространство страны. Первые группы"Шахедов" появились над Черниговской областью около 22:53 и двигались в южном и юго-западном направлениях.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили о ситуации на своем официальном канале. В сводке отмечалось:"В Черниговской области замечены первые несколько групп вражеских БпЛА, которые движутся в направлении или мимо города Бахмач с севера, курс – южный". Также военные уточнили информацию о движении дронов в северных районах области.

Дополнительные сообщения поступали из мониторинговых сообществ, которые отслеживают воздушную обстановку в режиме реального времени. Речь шла о нескольких группах дронов, которые направлялись в сторону или мимо города Бахмач, а также о БпЛА на севере Городни с курсом на запад и юго-запад.

Первые сигналы тревоги

Мониторинговые паблики сообщили о так называемом табуне БпЛА, который двигался курсом на Киевскую и Полтавскую области. По их данным, по состоянию на 23:00 в небе над Украиной находилось около 25 дронов.

Отдельно отмечалось, что до 25 беспилотников фиксировали над Черниговской и Сумской областями. Они летели южным и юго-западным курсом, при этом в воздушное пространство страны залетали новые группы.

В этих сообщениях людей призвали внимательно следить за официальной информацией и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Количество растет

По состоянию на 23:15 количество вражеских БпЛА в воздушном пространстве Украины выросло примерно до 30-40 единиц. Мониторинговые ресурсы отметили необходимость находиться в укрытиях в случае объявления тревоги.

Позже они же сообщили, что получили окончательное подтверждение подготовки российской армии к возможному ракетному удару по городам Украины. По их оценкам, наиболее вероятно он мог состояться этой ночью. В сообщении говорилось с прямым призывом: "Заряжайтесь, делайте запасы воды. При объявлении воздушной тревоги переместитесь в укрытие с расчетом на длительное пребывание там".

Около 23:30 стало известно, что в небе над Украиной уже находится более 50 вражеских БпЛА. По имеющейся на тот момент информации, все они двигались в сторону Полтавской области.

По состоянию на 0:20 мониторы сообщают, что более 100 "Шахедов" над Украиной. Около сотни БпЛА в Северных областях (Сумская, Черниговская и Полтавская области) и 25 БпЛА в Южных областях (Херсонская, Николаевская области).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне РФ ударила по Киеву и области "Шахедами". Последствия атаки фиксировались в нескольких районах. Пострадали люди. Также в четверг, 5 февраля, Россия весь день прицельно била по Запорожью. Часть города осталась без света.

