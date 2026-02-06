Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину: силы ПВО обезвредили 297 из 335 вражеских целей

В ночь на 6 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 335 средств воздушного нападения – семь ракет и 328 БПЛА. Силы ПВО обезвредили 297 дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

Атаковать Украину враг начал около 18:00 5 февраля.

В течение ночи и утром захватчики запустили по Украине 328 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.

В частности, захватчики использовали для ударов около 200 "Шахедов".

Кроме того, уже утром на украинские города полетели и российские ракеты: 2 аэробаллистических "Кинжалы" и 5 управляемых авиационных ракет "Х-59/69".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на севере, юге, востоке и в центре страны.

По предварительным данным, по состоянию на 12:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 297 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

"В результате активного противодействия Сил обороны, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется", – отметили в Воздушных силах.

В то же время было зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

Известно, что в результате вражеских ударов в Вольнянске на Запорожье в результате российской атаки погибли супруги: российский дрон уничтожил их дом. А в самом облцентре под российский удар попал собачий приют. Пострадали или погибли много животных.

Также оккупанты ударили по Днепропетровщине. На местах прилетов произошли пожары. Известно, что погиб мужчина, есть и пострадавшие.

Под вражескими ударами также находились Сумы, там враг продолжал терроризировать жилые кварталы.

А на Полтавщине, как сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, в результате ночных ударов в Миргородском районе повреждены объекты одного из частных предприятий.

"Возникли пожары, которые были ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, без пострадавших", – подчеркнул чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне РФ ударила по Киеву и области "Шахедами". Последствия атаки фиксировались в нескольких районах. Пострадали люди.

Также в четверг, 5 февраля, Россия весь день прицельно била по Запорожью. Часть города осталась без света.

