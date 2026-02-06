Дрон попал в дом: в Запорожье в результате российской атаки погибли супруги: на Запорожье в результате российской атаки

Российские оккупанты снова ударили по Запорожской области: под атакой оказался город Вольнянск. Вражеский дрон попал в частный дом и уничтожил его.

Погибли муж и жена, находившиеся в доме. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно

Утром 6 февраля Федоров сообщил, что российские войска убили двух человек в Запорожском районе.

"Россияне ударили беспилотником по Вольнянску. Разрушен частный дом. Погибли супруги – 49-летний мужчина и 48-летняя женщина", – написал чиновник в 05:26 утра.

До этого около 2 часов ночи Федоров сообщал, что захватчики атаковали облцентр. Попали по домам в частном секторе Запорожья.

"Пострадал 14-летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь", – отмечал тогда чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне РФ ударила по Киеву и области "Шахедами". Последствия атаки фиксировались в нескольких районах. Пострадали люди.

Также в четверг, 5 февраля, Россия весь день прицельно била по Запорожью. Часть города осталась без света.

