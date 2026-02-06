Силы обороны сократили численность армии Путина еще на 720 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 720 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 244 тыс. 560 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 6 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали шесть танков (11 648), 11 боевых бронированных машин (24 007), 39 артиллерийских систем (37 014), одну РСЗО (1 637), два средства ПВО (1 295), 826 БпЛА оперативно-тактического уровня (125 920).

Также уничтожены 162 единицы автомобильной техники и автоцистерн (76 949) и одна единица спецтехники (4063).

За сутки Россия потеряла 1 048 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 245 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA писал, что в январе пилоты СБС уничтожили больше военных РФ, чем было завербовано на войну. По словам командующего этого рода войск Роберта Бровди, если мобилизовано было 22 тысячи оккупантов, то "отминусовано" – чуть более 30 тысяч.

