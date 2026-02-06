В январе пилоты СБС уничтожили больше военных РФ, чем было завербовано на войну: Мадьяр раскрыл детали

В январе 2026 года страна-агрессор Россия на войне в Украине потеряла в живой силе больше, чем мобилизовала. Если мобилизовано было 22 тысячи оккупантов, то "отминусовано" – чуть более 30 тысяч. Причем в отношении "отминусованных" речь идет исключительно об убитых, без учета раненых и пленных.

Об этом рассказал майор, командующий Сил беспилотных систем, Герой Украины Роберт "Мадьяр" Бровди. Он отметил, что это второй раз с момента вторжения в 2022 году "противник понес потерь в живой силе больше, чем мобилизовал".

Статистика от Мадьяра

"22 000 - объем пополнения оккупационной армии в течение января 2026 года (мобилизовано/законтрактовано). 30 618 единиц личного состава противника – верифицированный результат подразделений Сил беспилотных систем в течение января в части уничтожения. 8 618 – отрицательный червячий баланс", – отметил украинский защитник.

Он добавил, что из общего числа уничтоженных 9 381 – результат работы именно "птиц группировки СБС". То есть, каждый третий "отпетый в течение января" был убит непосредственно пилотами СБС.

Замедление на поле боя

Вышеупомянутые 9,3 тысячи убитых – "это на 22% меньше, чем за декабрь", добавил Роберт Бровди в напомнил: в последнем месяце прошлого года его "птицы" отминусовали рекордные 12 037 оккупантов из 33019 общего результата убитых захватчиков.

"Основные причины замедления две. Это погодные условия (бесконечные туманы, метели), и некоторое снижение штурмовой активности противника", – объяснил воин.

Мадьяр никак не проиллюстрировал вышеприведенные показатели, поэтому предлагаем вам последнее из видео, которые его "птицы" делают ежедневно.

Расходы СБС

В течение января "птицы" поразили 1012 точек вылетов вражеских БПЛА и 1404 шт оборудования вражеских летунов, 2128 вражеских разведывательных и ударных крыльев, 478 единиц артиллерии, 80 танков, 88 машин, 44 ЗРК, 27 РЛС, 1705 единиц другой техники "из кучи другого военного хлама". Общее количество уничтоженной техники врага – 27 762 единицы.

На это "птицы" потратили 37 тыс. дронов-FPV (обычно на одну цель тратят сразу несколько таких БПЛА), использовали 1 119 ночных ломберов, 1 301 крыльев-истребителей, 971 коптеров-истребителей и 936 "мавиков". Всего было совершено 140 677 боевых вылетов.

Интересно – в среднем это 4500 вылетов ежесуточно, то есть по три вылета ежеминутно. Таким образом, среднесуточно "птицы" ликвидировали по 303 оккупанта и по 896 других целей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно "птицы" СБС нанесли удары по объектам противника на временно оккупированных территориях Крыма и Луганской области. В частности, поражения получили радиолокационная станция и база хранения горюче-смазочных материалов.

