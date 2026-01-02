ВСУ поразили РЛС в Крыму и базу хранения топлива на оккупированной Луганщине. Видео

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли удары по объектам противника на временно оккупированных территориях Крыма и Луганской области. Поражения получили радиолокационная станция и база хранения горюче-смазочных материалов.

О происшествии стало известно 2 января. Об этом заявил официальный Telegram-канал Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. В сообщении отмечается, что операторы 1 отдельного центра СБС осуществили мидлстрайк по целям противника, расположенных на временно оккупированной территории Украины.

В ведомстве подчеркнули: "Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника продолжать агрессию против Украины. СБС: На шаг впереди!".

Удар беспилотников

В Силах беспилотных систем уточнили, что в Луганской области была поражена база хранения горюче-смазочных материалов противника. Средства объективного контроля зафиксировали масштабный пожар на объекте. Информация об окончательных последствиях поражения пока уточняется.

Также украинские военные поразили радиолокационную станцию на территории временно оккупированного Крыма. По данным СБС, эта РЛС обеспечивала наблюдение за воздушным пространством и использовалась противником в военных целях.

Что известно на данный момент

В сообщении отмечается, что операция была проведена силами операторов 1 отдельного центра СБС. Важнейшим результатом ударов стало выведение из строя критических элементов инфраструктуры противника. Речь идет как о логистическом обеспечении, так и об элементах системы наблюдения.

В Силах беспилотных систем подчеркнули, что подобные действия направлены на снижение возможностей врага вести боевые действия против Украины. Более подробная информация о последствиях ударов может появиться позже, после завершения оценки результатов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Под огневым поражением оказались Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтегазовый терминал"Таманьнефтегаз", а также нефтебаза российского резерва. Атаки стали частью действий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

Также Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по временно оккупированному Донецку. В результате операции было поражено снаряжение и место подготовки пусков БПЛА "Шахед/Герань" в Донецком аэропорту.

