Пролет баллистики и работа ПВО: российские удары по Киеву сняли из космоса. Видео

В ночь с 26 на 27 декабря камеры Международной космической станции зафиксировали российские удары по Киеву и области. На видео видно пролет баллистических ракет и работу противовоздушной обороны над столицей Украины.

Таймлапс обнародовал YouTube-канал AstronautiCAST. Авторы опубликовали компиляцию кадров, снятых с борта МКС, и показали, как над Киевом и регионом работает ПВО. На записи можно разглядеть как сбитие целей, так и моменты попаданий.

На кадрах заметны яркие вспышки в небе и траектории ракет. Видна работа противовоздушной обороны столицы и области, а также попадания в Киеве и вблизи Трипольской ТЭС. На последних секундах видео зафиксирован успешный перехват двух баллистических целей.

Видео создано в формате таймлапса – это ускоренная компиляция ночных съемок. Камера МКС охватывает значительную территорию, поэтому на записи одновременно видно несколько направлений атаки.

Той ночью террористические войска РФ атаковали Украину десятью баллистическими ракетами Искандер-М и Кинжал. Кроме того, враг выпустил тридцать крылатых ракет Х-101, Искандер-К и Х-22. Часть целей силы ПВО уничтожили в воздухе. В то же время зафиксировано попадание в Киеве и в районе Трипольской теплоэлектростанции. Именно эти моменты также попали в объектив камеры с орбиты.

В ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киевскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры, промышленность и жилье людей в нескольких районах области.

