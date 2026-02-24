'В начале войны здесь были сотни людей': Зеленский впервые показал, как выглядит бункер на Банковой. Видео

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский показал бункер Офиса президента. Глава государства заявил, что в начале войны там находились сотни людей.

От бомбардировок столицы в бункере на Банковой прятались сотрудники Офиса президента, Кабинета министров и Верховной Рады. Соответствующие кадры Зеленский продемонстрировал в своем видеообращении.

Украина защитила независимость

В своем обращении президент заявил, что Украина защитила независимость и не проиграла государственность, а российский диктатор Путин так и не добился своих целей. Зеленский подчеркнул, что врагу не удалось сломать украинцев и победить в этой войне. В свою очередь глава государства пообещал сделать все, чтобы обрести мир и справедливость.

Зеленский показал в своем обращении бункер, в котором руководство страны работало в начале полномасштабного вторжения РФ. По словам президента, именно так проходили ежедневные совещания с военными и принимались решения, чтобы Украина выстояла.

"Многое делалось именно здесь – мы никогда раньше не показывали этот объект. Сейчас он пуст, разумеется, а в начале войны... в начале войны здесь были сотни людей. Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям. Здесь была наша команда, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений – все необходимое для того, чтобы Украина выстояла. Надо было доставлять оружие. Доставляли лекарства, доставляли еду в заблокированные врагом города. Чтобы была жизнь, за которую Украина так отчаянно борется", – рассказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "играет" с американским лидером Дональдом Трампом. Страна-агрессор РФ не намерена заканчивать войну и пытается использовать переговорный процесс для ослабления позиций Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже начал третью мировую войну. Остановить его выполнением ультиматумов Кремля не удастся. Единственный путь к миру заключается в сильном военном и экономическом давлении, только так можно заставить Путина отступить.

