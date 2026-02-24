'Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня': Зеленский обратился к украинцам в четвертую годовщину полномасштабной войны. Видео

Во вторник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Именно сегодня исполняется четыре года, как кремлевский глава Владимир Путин "берет Киев за три дня".

За такой значительный промежуток времени Москва так и не смогла достичь своих первоочередных целей, а украинский народ стойко защищает свою землю. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"Дорогие, украинцы, дорогие украинки! Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И вот это на самом деле очень много говорит о нашем сопротивлении, о том, как же борется Украина все это время. За этими словами – миллионы наших людей. За этими словами – большая смелость, очень тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля. Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, – здесь были первые мои разговоры с лидерами мира в начале войны. Я здесь говорил с президентом Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я здесь ответил, что мне нужно оружие, а не такси", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что он сказал эти слова не, потому что "все такие бесстрашные или такие стальные, а потому, что "все – живые люди". Именно в тот момент украинцы переживали страх, боль и шок, но "на каком-то невидимом уровне все мы знали, что другой Украины у нас нет" и нужно действовать.

"Это наш дом, и все мы понимали, что надо делать. Это был такой выбор. Выбор, который тогда сделали миллионы украинцев и украинок. Наши люди не подняли белый флаг, а защищали сине-желтый. И оккупанты, которые думали, что здесь их встретят очереди с цветами, увидели очереди в военкоматы. Наши люди выбрали сопротивление. И воины наши – они стояли крепко, и гражданские защищали города, защищали наши села, улицы, дворы, обычные люди, абсолютно, живой стеной останавливали колонны техники. И все вместе подсказывали заблудившейся России единственную верную дорогу", – сказал Зеленский.

В видеообращении президент показал свой бункер. Это объект, который раньше никогда не демонстрировали широкой общественности, и именно здесь решалось много дел и принимались важные решения.

"Сейчас он пустой, понятно, а в начале войны... в начале войны здесь были сотни людей. Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям. Здесь была наша команда, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений – все необходимое для того, чтобы Украина выстояла. Надо было доставлять оружие. Доставляли лекарства, доставляли еду в заблокированные врагом города. Чтобы была жизнь, за которую Украина так отчаянно борется. И, честно говоря, ну, бывало по-разному, и здесь звучал и официальный язык, и нелитературный, потому что каждый пакет помощи, каждые санкции против России, каждую партию оружия – все это надо было реально... реально выгрызать. Выгрызать веру в Украину. Сделать так, чтобы мир включился. И это был ключевой посыл обращений к европейским странам, к Конгрессу США, к большинству парламентов мира. И к людям, безусловно, к обычным людям, к миллионам во всем мире: будьте с нами, будьте с Украиной, верьте в нас, stand with Ukraine, be brave like Ukraine!" – подчеркнул глава государства.

И эти призывы дали результат, ведь украинцы боролись с невероятной отвагой, которая поражала мир. Вскоре на площадях городов в Европе и по всему миру появились тысячи людей с сине-желтыми флагами, которые образовали настоящее море поддержки Украины.

"И так постепенно, трудно, шаг за шагом, по кирпичику Украина возводила ту опору, которая позволила выдержать: когда мы выстояли первый день войны, самый длинный в жизни. А потом еще один. И еще один. А дальше неделю. Две. А потом... а потом – месяц. И мы увидели весну. Мы завоевали ее тогда, когда казалось, этот февраль не закончится никогда. Мы завоевали свою первую весну во время большой войны. Это был переломный момент, и впервые тогда у каждого промелькнула мысль такая: сможем. Украина сможет", – сказал президент.

Впереди был путь – путь большой боли, который Россия принесла в каждую украинскую семью и в каждое украинское сердце.

"Буча. Ирпень. Бородянка. Братские могилы. Гостомель. "Мрия". Харьков. Николаев. ОГА. Каховская дамба. Запорожская АЭС. Кременчуг и Кривой Рог. Тернополь и Львов. Еленовка. Часов Яр. Киев. "Охматдет". Краматорск. Вокзал. Игрушка. Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Одесса. Многоэтажка. Девочка. Три месяца. Вольнянск. Родильный дом. Младенец. Два дня... Мужчины так не воюют. Люди так не поступают. Украинцы этого не забудут. И пусть эти кадры видят все, кому не давит совесть, кто до сих пор протягивает руку российскому злу и до сих пор покупает у Путина нефть", – подчеркнул Зеленский.

Несмотря на все пережитое, украинский народ не позволяет ярости разрушать изнутри – люди каждый раз находят в себе силы подняться и идти дальше и продолжают борьбу за жизнь, за возможность оставаться на родной земле и свободно дышать своим воздухом.

"И это следующий важный этап нашей борьбы, когда Украина не только выстояла и не только держит оборону, а когда Украина дает сдачи. Когда историю творили целые города. Города-герои. Города героев. Которые шли вперед. Были первые наступления, первые успехи и то, что невозможно забыть: первые глаза – глаза украинцев, которые дождались своих. Балаклея, Изюм, Купянск, Херсон. И все видели, как гнали оккупантов с Киевщины, гнали с Сумщины, Черниговщины. И все узнали об украинском телепорте для врагов на тот свет – Чернобаевку. Видели, как российские ультиматумы становились жестами доброй воли. Как Змеиный снова стал нашим. Как слово "хлопок" получило новое значение, и как мы радовались, когда первый "хлопок" услышали на России. Это не злорадство, просто так по-украински звучит справедливость. Звучит "стугною", "ольхой", "нептуном" и грохотом, с которым крейсер "Москва" шел на дно. Тогда это было событие, впоследствии – традиция", – говорится в обращении.

Дополняется.