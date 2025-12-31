ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ, 'Таманьнефтегаз' и другие важные для врага объекты

В ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Под огневым поражением оказались Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтегазовый терминал"Таманьнефтегаз", а также нефтебаза российского резерва. Атаки стали частью действий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

Информацию о результатах ударов обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В сообщении говорится о подтвержденных попаданиях ударных беспилотников по промышленным и логистическим объектам, задействованным в обеспечении российских войск.

В Генштабе отметили, что последствия поражения еще уточняются, но часть целей получила серьезные повреждения.

Удар по энергетике

По данным военных, на территории Туапсинского НПЗ зафиксировано попадание ударных БпЛА с последующим пожаром. Повреждения получила установка первичной переработки нефти ЕЛОУ-АВТ-12, а также комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов. Предприятие входит в десятку крупнейших в России и ориентировано преимущественно на экспорт. Его мощность составляет около 12 млн тонн в год. Завод производит бензин различных марок, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии, а также задействован в обеспечении вооруженных сил РФ.

Той же ночью огневому поражению подвергся нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна на Таманском полуострове. Предприятие используется для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов с целью экспорта и снабжения военных нужд. Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.

Другие цели ночи

Кроме этого, украинские ударные беспилотники атаковали федеральное государственное казенное учреждение "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ. Нефтебаза росрезерва "Темп" отвечает за хранение, прием и учет стратегических запасов, в частности нефтепродуктов. Цель поражена, на объекте наблюдался масштабный пожар.

Также Силы обороны Украины нанесли удары по временному пункту базирования речных катеров вблизи Еленовки на временно оккупированной территории Крыма. Отдельно подтверждено поражение складов боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель в Донецкой области. Степень нанесенного ущерба объектам энергетического тыла и военной логистики врага пока уточняется.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по временно оккупированному Донецку. В результате операции было поражено снаряжение и место подготовки пусков БПЛА "Шахед/Герань" в Донецком аэропорту.

Кроме того, в ночь на 26 декабря в российском Волгограде прогремели взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". Атаку беспилотников на Волгоградскую область подтвердили региональные власти, в городе и области объявляли режим беспилотной опасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне появилось подтверждение Генштабом поражения Сызранского НПЗ. Дотянулись украинские воины и до ряда других объектов врага.

