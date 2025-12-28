Поражены Сызранский НПЗ и ряд других объектов врага – Генштаб

Ночью 28 декабря Сил обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром.

Также украинские войска ряд других военных объектов РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности атаки

По информации Генштаба, операцию осуществили в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора. После прилета дронов-камикадзе на территории Сызранского НПЗ начался сильный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Следует заметить, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Кроме этого, Силы обороны Украины успешно поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупирована территория украинского Крыма), ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ТОТ Луганской области), понтонную переправу неподалеку от Никоноровки и склад хранения БпЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.

Также, подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ. На территории объекта поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 декабря в российском Волгограде прогремели взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". Атаку беспилотников на Волгоградскую область подтвердили региональные власти, в городе и области объявляли режим беспилотной опасности.

