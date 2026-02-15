Удар по логистике оккупантов на Сумском направлении: агенты 'Атеш' устроили новую диверсию в России. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную успешную диверсию на территории РФ. Они уничтожили электровоз на железнодорожном узле в городе Орел.

Сожженный электровоз оккупанты использовали для переброски на Сумское направление техники, боеприпасов и топлива. Подробности сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В "Атеш" утверждают, что агенты движения уничтожили электровоз в Орле. Целью было нарушение логистики оккупантов на Сумском направлении.

"Наши агенты в Орловской области провели успешную диверсию на железнодорожном узле в городе Орел. Путем поджога было выведено из строя критически важное оборудование магистрального грузового электровоза ВЛ80. ВЛ80 — это "рабочая лошадка" российских железных дорог, тяжелый тягач, который используется для транспортировки многотонных военных эшелонов", – заявили в движении.

В "Атеш" говорят, что уничтоженный электровоз "активно использовался для переброски техники, боеприпасов и топлива из тыла в приграничные зоны РФ для усиления группировки войск, действующей на Сумском направлении".

"Этот электровоз больше никуда не поедет. Логистическая цепочка поставок врага получила очередной удар. Пока они будут искать замену тягачу, снаряды и техника не доедут до фронта вовремя. Мы продолжаем методично выбивать железнодорожный транспорт врага", – отмечено в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным "Атеш", оккупанты уничтожают медицину в Крыму ради финансирования войны. Врачей и медсестер намереваются перевести на "голую" ставку.

Также стало известно, что "Атеш" разведал большую базу топлива Черноморского флота оккупантов в Симферополе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!