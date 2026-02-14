Оккупанты уничтожают медицину в Крыму ради финансирования войны – 'Атеш'

Российские оккупанты уничтожают медицину в Крыму ради финансирования войны против Украины. Оккупационная администрация перешла в режим "тотальной экономии", вследствие чего гражданская медицина практически лишилась финансирования.

В частности, оккупанты создали "комиссии по обоснованности доплат", цель которых – урезать выплаты гражданским медикам до голых ставок. Подробности происходящего с медициной полуострова раскрыли в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

По данным движения, российские оккупанты попросту уничтожают медицину Крыма ради финансирования войны.

"Настроения в больницах полуострова сейчас колеблются от паники до тихой ненависти. Агенты "Атеш" сообщают, что оккупационная администрация начала тотальную экономию на тех, кто спасает жизни. Причина проста — в бюджете больше нет денег. Режим пошел ва-банк и тратит все ресурсы на войну, оставив гражданскую медицину без финансирования", – отмечено в сообщении.

По данным "Атеш", в оккупированном Крыму сейчас работают так называемые "комиссии по обоснованности доплат".

"Звучит бюрократично, но на деле это ширма. Задача одна — жестко урезать зарплаты, чтобы перенаправить средства на фронт. Врачи и медсестры понимают, что в следующем месяце им придется выживать на "голый" оклад. Годами кадровые дыры латали за счет того, что людям разрешали совмещать ставки. Теперь эту практику запретили ради экономии. Работать теперь просто некому, а нагрузка на оставшихся стала невыносимой", – говорят в движении.

При этом на себе представители оккупационных администраций и коллаборанты предпочитают не экономить. Напротив – в текущих условиях они находят способы улучшить свое благосостояние.

"Даже в условиях тотального безденежья местные "князьки" находят способы обогащаться. Главврачи раздувают административный штат, пристраивая своих детей и жен на выдуманные должности. Пока в палатах некому ставить капельницы, в кабинетах сидят семейные подряды, которые получают премии за счет простых медиков", – утверждают в "Атеш".

