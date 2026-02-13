Во временно оккупированном Крыму партизанское движение "Атеш" разведало базу горюче-смазочных материалов 758-го центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России в Симферополе. Этот объект играет ключевую роль в снабжении топливом российской боевой техники.

Об этом говорится в официальных соцсетях партизанского движения. Координаты объекта: 44.951940, 34.066760.

Что известно

На территории объекта фиксируется массовая активность бензовозов, курсирующих непрерывным потоком. Оккупанты пытаются создать здесь крупный логистический хаб для накопления запасов топлива, опасаясь ударов по другим нефтебазам.

Крымчане уже бьют тревогу, говорят партизаны. Люди жалуются на постоянный шум грузовиков и реальную угрозу своей безопасности. Российское командование цинично разместило взрывоопасный объект в черте города, фактически прикрываясь гражданским населением как живым щитом.

Вся разведывательная информация о логистике, графике движения бензовозов и системе охраны базы уже передана украинской армии. Использование гражданских кварталов для прикрытия военных грузов не спасет оккупантов от ответственности.

Напомним, ранее российские захватчики стали строить базу в Запорожской области для подготовки резервов и операторов беспилотников. Объект находится в оккупированном Мелитопольском районе.

Также ранее в "Атеш" сообщали, что на Запорожском направлении российские командиры отправляют штурмовые группы на позиции российских же подразделений. Это происходит из-за отсутствия нормальной координации и незнания реальной обстановки.

Как писал OBOZ.UA, в партизанском движении сообщили, что власти Брянска начали создавать препятствия действиям российской армии. Это связано с тем, что область, которая находится у границы с Сумщиной, регулярно страдает от ударов, наносимых в ответ на атаки РФ по Украине.

