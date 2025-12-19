Результат 'хаоса': на Запорожском направлении российские командиры отправляют штурмовые группы на позиции собственных подразделений – 'Атеш'

На Запорожском направлении в российских войсках царит хаос в управлении штурмовыми операциями. Недавно он привел к "денацификации" оккупантов без участия Сил обороны.

Командование 1441 мотострелкового полка ВС РФ направило штурмовую группу на зачистку "украинских" позиций, которые на самом деле были заняты оккупантами из другого подразделения, ошибка была выявлена лишь при осмотре тел убитых захватчиков. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

В движении утверждают, что на Запорожском направлении российские командиры отправляют штурмовые группы на позиции российских же подразделений

"Агенты движения "Атеш" из состава 1441-го мотострелкового полка сообщили о критических ошибках в управлении штурмовыми операциями своих командиров. Из-за отсутствия нормальной координации и незнания реальной обстановки командование уже неоднократно направляло штурмовые группы на участки, занятые своими же подразделениями", – отмечено в сообщении.

Об одном таком случае "Атеш" сообщил агент, присоединившийся к движению несколько дней назад.

"Группу отправили в ночной штурм без точных координат и без обновлённой схемы расположения войск. Бойцы выполнили задачу, вели бой и проводили зачистку. А затем, когда осмотрели тела, выяснилось, что это были военнослужащие соседнего подразделения", – заявили в "Атеш".

Командование 1441 полка попыталось списать произошедшее на "ошибку карты" и "смещение рубежей", но рядовые оккупанты в подобные объяснения не верят.

"Личный состав прекрасно понимает: это результат хаоса в управлении и полного отсутствия контроля за обстановкой. Солдаты рискуют жизнью не из-за противника, а из-за некомпетентности командиров и отсутствия связи между подразделениями", – подчеркнули в "Атеш".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным "Атеш", на Запорожье оккупанты платят командирам, чтобы не участвовать в боях, а во временно оккупированном Крыму растет недовольство привилегиями для участников войны против Украины и их семей.

Также в движении рассказали, что десятки российских солдат оказались в окружении в центре Купянска. Оккупанты там забаррикадировались в подвалах.

