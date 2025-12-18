Оккупанты платят командирам, чтобы не участвовать в боях на Запорожском направлении – 'Атеш'

Полевые командиры российской армии начали собирать со своих подчиненных деньги. За денежное вознаграждение оккупанты получают полный объем боевых выплат, не находясь в окопах Запорожской области.

Об этом сообщило партизанское движение"Атеш". Такая картина уже начала наблюдаться среди российских десантников.

Что известно

По информации от агента "АТЕШ" из 247 десантно-штурмового полка, в подразделении сформирована группа бойцов, которые ежемесячно передают командиру по 50 тыс. руб. наличными, чтобы их не отправляли на передовую.

Таких военных оставляют при штабе или оформляют на фиктивные внутренние задания, тогда как в их документах ставят отметку "на боевых". Так россияне без пребывания "на нуле" получают полный комплект выплат, статусов и надбавок.

"Этот обман создает ненависть и отчуждение, разрушает дисциплину и полностью убивает доверие к командованию. Люди рискуют жизнью, а параллельно кто-то просто платит и живет спокойно", – сообщают партизаны.

В то же время, тех, кто не платит командиру, отправляют в штурмы в любом состоянии: раненых, бойцов после контузий, без отдыха и без ротаций.

Эти факты никто в подразделении даже не скрывает, говорят партизаны. Российские бойцы, которые "откупились", спят в помещении, едят отдельно, их имена есть в боевых ведомостях, хотя на позициях эти солдаты не были никогда.

