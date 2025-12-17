В оккупированном Крыму растет недовольство привилегиями для участников войны против Украины и их семей – 'Атеш'

Во временно оккупированном Крыму растет недовольство привилегиями для российских солдат и их семей. Особенно крымчане испытывают ненависть к участникам войны против Украины.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". На территории полуострова начинается массовый уход критически важных работников в Минобороны России.

Что происходит в Крыму

По данным партизан, из-за экономических трудностей и ухудшения социальной инфраструктуры среди местных жителей Крыма фиксируется массовое раздражение из-за особых льгот, которые получили "ветераны", а также их семьи.

"Дети этих людей без проблем поступают в университеты, хотя знания у них оставляют желать лучшего. Квартиры и земельные участки выдаются вне очереди, а "корочки" требуют уважения везде, где только можно", – говорят в "Атеш".

Особое возмущение вызывают массовые увольнения критически важных работников, в частности врачей, преподавателей, инженеров и т.д., которые из-за финансовых трудностей или чувства безысходности подписывают контракты с Минобороны РФ ради денег.

"Из-за этого критически страдают медицина и образование, а обычные люди остаются без нормального обслуживания", – говорит источник партизан.

Напомним, в оккупированном Крыму партизанское движение продолжает выявлять позиции российской армии, в частности систем противовоздушной обороны. В Севастополе партизаны провели разведку вблизи территории 12-го зенитно-ракетного полка (в/ч 85702) и зафиксировали важные подробности о месте дислокации вражеских сил.

Как писал OBOZ.UA, за две недели украинские защитники из Главного управления разведки Министерства обороны уничтожили восемь вражеских целей на временно оккупированном полуострове, среди которых был фронтовой бомбардировщик ВКС РФ Су-24.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!