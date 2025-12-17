Положение "Ни одного дня без нефтяной инфраструктуры" продолжается. Уже не знаю, как и в какой форме докладывают прутину о том, что произошло за время, пока он спал с мощами панды и наполнял содержанием соответствующие чемоданы, но если докладывают все, как есть, то в определенный момент, как у собаки Павлова, у него должен возникнуть условный рефлекс: утро наступило, значит, минус НПЗ, или нефтебаза, или нефтепровод, или нефтяной терминал, или нефтяная платформа... Ведь многократное повторение определенной последовательности действий даже у очень умных собак закрепляет этот самый рефлекс, а у прутина – тем более.

Цей ранок не став винятком, бо в такому зведенні мали фігурувати і НПЗ, і нафтобаза одночасно. Причому обидва атаковані об’єкти розташовано в підчерев’ї угруповання військ, які ведуть бойові дії в Україні, і, відповідно, вони прямо зав’язані на постачанні військ пальним. Ось що пише офіційний ТГ-канал ССО ЗСУ:

"У ніч на 17 грудня підрозділи Deep strike ССО спільно з СБС та ГУР уразили Слов’янський нафтопереробний завод, що розташований в місті Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарського краю рф. Слов’янський НПЗ залучений до забезпечення паливом російської окупаційної армії на тимчасово окупованих територіях України. Зазначений НПЗ у Краснодарському краї має стратегічне значення для регіональної логістики нафтопродуктів.

Також підрозділи ССО уразили ударними дрони нафтобазу "Николаєвская" в Ростовській області рф. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт". Дана нафтобаза використовується для зберігання та транспортування нафтопродуктів на ТОТ України для підтримки логістики армійських підрозділів в АР Крим та на суміжних окупованих територіях".

Хоча є підозра, що прутіна годують приблизно тим, що він сам складає у свої валізи, наприклад, про те, скільки і чого вони успішно збили. Адже немає сумнівів, що і про підводний човен йому розповіли казкові історії, як він бадьоро і невпинно пірнає прямо біля причалу і ніщо йому не може завадити в цьому. Знову ж таки, є підозра, що в ранковому зведенні докладно описано, як упродовж однієї ночі вони успішно захопили великий населений пункт, причому – кілька разів поспіль. І що найголовніше – назву населеного пункту завбачливо пропущено, але залишено досить значне місце, щоб цар власноруч міг його вписати на свій розсуд, залежно від настрою.

І справді, якщо він має грайливий настрій, то може написати "Комсомольське", а якщо Кабаєва вже встигла потріпати нерви, то можна дозволити собі вписати у вільне місце "Берлін" або "Париж", наприклад. Ну, і якщо взагалі цар не в дусі, то може написати "Лондон", тим самим перевершивши Наполеона, який ніколи не писав про те, що захопив столицю Англії. Хоча в історії двох країн такий факт був, і французам навіть вдалося посадити свого короля на англійський престол, але це було задовго до Наполеона.

Але в чому точно можна бути впевненим, то це в тому, що зведення не будуть містити показників втрат м’ясної складової його армії. Зауважимо: після атаки на підводний човен пройшли дані про загибель 14 членів екіпажу. Так от, лапті намагаються подати справу так, що човен – цілий та веселий, а з приводу загибелі майже третини екіпажу – жодного слова. Це там узагалі нікому не цікаве, а тим більше – цареві. З іншого боку, він все ж таки сподівається, що йому таки пошиють нормальний камуфляж, у якому він зможе показатися перед фотографами не соромлячись. У такому разі він зможе викинути те, що йому купили в "Дитячому світі", і вже зображувати богатиря та не зважати на ганебний одяг.