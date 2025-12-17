Путин получил публичную пощечину, но верит, что вот-вот победит: интервью с Курносовой

Несмотря на колоссальные усилия российской оккупационной армии продвинуться на востоке нашей страны, успехи врага весьма скромны. Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, боясь гнева кремлевского вождя Владимира Путина, начал откровенно врать о якобы захваченных украинских населенных пунктах. История про "взятие" Купянска стала публичной пощечиной Путину, который слишком поспешил похвастаться этой "победой".

Реальность такова, что сегодня в окружении диктатора нет никого, кто решился бы сказать ему правду о том, что происходит на фронте. Сам же Путин интернетом не пользуется. Плана "В" у него нет, поэтому он будет продолжать "пудрить мозги" президенту США Дональду Трампу о том, что со дня на день "героически все завоюет". Европапо-прежнему интересует Путина как объект для агрессии, но решится он на нее только тогда, когда освободит необходимые ресурсы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– По информации агентов движения "Атеш", руководители российского генштаба находятся под сильным давлением из-за провала стратегических дедлайнов. Герасимов оказался неспособен обеспечить захват Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации. Кроме того, уже подтверждено, что Герасимов откровенно врет об успехах российской армии на фронте. Российские блогеры даже обвиняют его в том, что тот подставляет Путина. Ведь он объявляет о взятии того или иного населенного пункта, чего на самом деле нет. Как вы видите эту ситуацию в плане судьбы того же Герасимова? Полетят ли головы? И второй вопрос: как вы думаете, что в ситуации, когда не удается достичь успехов настолько быстро, как хотелось бы, может предпринять Путин? Есть ли у него план "В"?

– На мой взгляд, плана "В" у него нет. Он будет по-прежнему врать, изворачиваться и пудрить Трампу мозги, рассказывая про то, как он героически все завоюет – не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, не до Нового года, так в январе.

Что касается Герасимова, то как мы знаем, Путин никогда не совершает каких-то действий по отставке быстро, поэтому быстрых отставок ожидать точно не стоит. Но то, что под Герасимовым давно пошатывается кресло, это тоже безусловно.

Но мы также прекрасно понимаем, что сегодня в российской власти нет никого, кто пришел бы и сказал Путину правду. Поэтому ему все так или иначе врут, и в этом смысле Герасимов не исключение. Реальное состояние дел Путину может быть даже и неизвестно, потому что, как мы знаем, интернетом он не пользуется, а пользуется исключительно своими источниками, которые являются такими же лживыми, как и он сам.

Поэтому Путин будет давить, и мы это видим даже по высказываниям всяческих его помощников. Как мы помним, недавно Ушаков сказал, что да, может, войска-то мы и выведем, но Росгвардия и полиция там будут находиться – я имею в виду часть Донецкой области.

– Очень показательна история с "захваченным" Купянском. В сети показывают два видео – то, на котором Путин заявляет про "левый и правый берег Купянска", якобы подконтрольный, и видео с Зеленским в этом городе. Раз Путин не пользуется интернетом, он вряд увидит это, но если бы он видел, было бы это публичной пощечиной ему? И, собственно, кто может за это отвечать?

– Как вы видите, российские пропагандисты договорились уже до того, что якобы это видео Зеленского – "консерва", оно было снято чуть ли не до войны. Видимо, уже тогда президент Зеленский предвидел, насколько ему нужно загримироваться. Но самое главное, что уже тогда он не только изобрел iPhone 17, но уже и выпустил его. Как можно нести такую ахинею?

Но даже вне зависимости от того, смотрел Путин это или не смотрел, это и так публичная пощечина, потому что это очередное доказательство того, что Путин лжет примерно всегда.

– Одна из позиций в проекте мирного плана касается формирования буферной или санитарной зоны. В этом контексте президент Зеленский совершенно логично заявил, что, если Вооруженные силы Украины должны будут отойти от линии соприкосновения на определенное расстояние, соответственно, на такое же расстояние должны будут отойти и российские силы. Как я понимаю, этого не случится никогда.

– Это абсолютно логическая вещь, которая должна происходить из самого понятия "буферная зона", когда, условно говоря, на 10 или 20 километров отходят одни от линии соприкосновения и на 10 или 20 километров отходят другие. Эта зона создается для того, чтобы она не могла простреливаться из соответствующего оружия. Также возникает вопрос патрулирования этой зоны, кто должен следить за тем, чтобы не было никакого нарушения режима прекращения огня.

Но мы с вами прекрасно помним Минские соглашения, помним, как патрулирование осуществлялось тогда. Хотя, опять-таки, если быть честными, то все-таки ближе к 2022 году нарушений режима прекращения огня было не так много и погибших было тоже не так много. Поэтому – да, это все работает со скрипом, но работает.

И, конечно, Россия со своей стороны ничего предлагать не хочет. Поэтому у меня пока отношение к возможному заключению какого-то соглашения остается достаточно скептичным, хотя многие говорят о том, что продвижение на этом пути все-таки есть.

– Генсек НАТО Рютте сделал знаковое заявление о том, что Альянс является следующей целью России и призвал предотвратить войну. Одновременно известно, что сроки так называемого "освобождения" Донбасса, Донецкой области уже смещаются на начало 2027 года. Высказываются предположения, что Путин этим крайне недоволен. По вашему мнению, как эта реальность сказывается на его глобальных планах, в частности, по поводу той же Европы? Может ли им рассматриваться вопрос не непосредственного вторжения российских войск в ту или иную страну-члена НАТО, а атак с неба, на которые у России пока достаточно ресурсов?

– В любом случае, мне кажется, что мы уже сегодня наблюдаем гибридные операции в различных странах НАТО. Это и Румыния, и Польша, и Эстония, Латвия и Литва, и белорусские воздушные шары. Чего мы только не видим. Я уж не говорю про то количество диверсий и диверсантов, которые находятся в различных странах и которые все время что-то там делают. Поэтому такие атаки уже идут. Кроме того, информационная война развернулась в каких-то совершенно фантастических масштабах.

Поэтому, конечно, непосредственного вторжения в страну НАТО Путин сейчас не может осуществить просто потому, что у него не хватит сил на другую операцию. Но, когда эти силы высвободятся, почему бы не попробовать куда-нибудь двинуться? Есть Сувалкский коридор, есть Приднестровье – давайте не будем об этом забывать. Поэтому есть много мест, где Путин мог бы очень даже развернуться.