Лукашенко заявил, что российский "Орешник" уже заступил на боевое дежурство в Беларуси: так ли это и почему не стоит паниковать

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на боевое дежурство заступил комплекс "Орешник" – и сразу по информационному пространству пронеслась новая волна паники. Что же, давайте разберемся действительно ли возможно его размещение в РБ и какие угрозы он несет.

Для начала хочу напомнить, что Лукашенко всегда мечтал иметь ракетное вооружение, способное обеспечить мнимую безопасность его режиму. Заветной мечтой любого тирана является наличие ядерного оружия и, казалось бы, с недавних пор, с подачи России, Беларусь им обзавелась. Но вот в том-то и дело, что на территории республики размещение такого типа оружия так до сих пор и не зафиксировано.

На территории Беларуси нет объектов, которые бы могли хранить, обслуживать и обеспечивать сохранность ядерным боевым частям – даже тактического значения.

По сути все разговоры о том, что РБ стала ядерной державой не более чем блеф и имитация, призванные создать устрашающий миф с целью защиты автократии от посягательств со стороны Запада.

Но если ядерное оружие не так просто разместить и содержать, ведь для этого нужны уникальные технические и технологические возможности и специализированные объекты, отсутствующие у современной Беларуси, то возможно с "Орешником" все наоборот?

Все, что нужно знать про "Орешник"

Прежде всего, ракета "Орешник" – это межконтинентальная баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж". Эта ракета существовала в виде единственного летного экземпляра и одного прототипа. После отмены в 2019 году проекта ракеты были законсервированы до 2024 года, когда Путин решил удивить весь мир новым сверхоружием для поднятия своего сдувшегося рейтинга.

21 ноября 2024 года российские оккупационные войска запустили "Орешник" по Днепру, по предприятию "Южмаш".

После этого пуска больше ракета по Украине не применялась, хотя угроз были не просто десятки, а сотни, равно как и поводов – с учетом системных ударов украинскими средствами поражения по тыловой России.

Даже 1 июня 2025 года, когда благодаря операции "Паутина" была уничтожена подавляющая часть боеспособной стратегической авиации РФ и звучали угрозы "неотвратимого ответного удара", "Орешник" так и не был запущен.

То есть, "Орешник" – это далеко не массовый, серийный продукт и, по всей видимости, по состоянию на 1 июня у России не было даже одного боевого экземпляра, чтобы устроить грозный ответ на уничтожение десятков стратегических самолетов. И тут, в декабре, у России оказывается лишний комплекс, который она может передать Беларуси? Здравый смысл с таким ходом событий не сильно дружит.

Но что же до реальной угрозы от этой ракеты, насколько она опасна и разрушительна?

Ракета РС-26 "Рубеж"/"Орешник" может применяться как в конвенционном виде, так и с ядерной боевой частью.

Разумеется, если Беларуси и был передан "Орешник", то только с конвенционной БЧ, которая представляет собой носитель 36 болванок, каждая из которых при падении выделяет энергию удельной мощностью, эквивалентной 20-25 кг тротила.

Если просуммировать выделяемую энергию с количеством болванок, то мы получаем мощность, сопоставимую с ударом 700-750 кг тротила или полторы баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер", или 7 авиационных бомб ФАБ-250.

Для сравнения: фронтовой бомбардировщик Су-34 может разместить 22 авиабомбы ФАБ-250, суммарной мощностью эквивалентной более чем 2 тоннам тротила. То есть, ковровая бомбардировка Су-34 в два с половиной раза опаснее удара "Орешника"? Да.

Ракета стоимостью в 100 миллионов долларов несет в два с половиной раза меньший разрушительный эффект, нежели вылет Су-34 с полной нагрузкой ФАБ-250!

Выводы

"Орешник" упоминался за прошедший год столько раз, сколько ни одно другое российское оружие, убившее намного больше украинцев и разрушившее намного больше зданий и объектов. В свою очередь, эта ракета представляет собой больше пиар, нежели реальное, разрушительное средство неотвратимого удара.

В свою очередь Александр Лукашенко должен понимать, что наличие этого "чудо-оружия" и применение его по территории Украины в нынешних условиях делают Беларусь неизбежной целью для ответного удара. И в отличие от "Орешника Шредингера" у Украины имеются достаточно объемные средства, чтобы, например, Мозырский НПЗ остановился раз и навсегда.

Немаловажным аспектом является и то, что у Украины нет средств способных перехватить ракету такого типа как "Орешник", а потому не исключено, что при реальном наличии этого комплекса у Буларуси он автоматически может стать целью, скажем так, упреждающих операций.

Поэтому "Орешник" – это больше плацебо диктаторов, чем реальное средство неотвратимого, разрушительного удара. И причин для паники в стране, где каждый день на ее жителей посылается агрессором в разы, в десятки раз больше взрывчатого вещества, нежели содержится в путинской недоракете, думаю, должно быть не так много.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".