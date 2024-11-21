Небо осветило зарево: момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео

Утром 21 ноября российская террористическая армия нанесла удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Вражеской атаке подвергся город Днепр.

Вследствие обстрела небо над городом осветило зарево. Видео взрывов в Telegram опубликовал фонд "Повернись живим".

По информации Воздушных сил ВСУ, путинские войска запустили МБР по Украине с территории Астраханской области. В Днепре после объявления воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

На видео во время удара зафиксировано около 5 взрывов. Вероятно, на конечной фазе полета МБР разделилась на несколько боеголовок. Скорость, с которой такие ракеты заходят на удар, может достигать 7000 м/с.

"Сегодня ночью россияне, как заявили в Воздушных силах, впервые ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой средней дальности. На видео запечатлено утро 21 ноября в Днепре", – говорится в сообщении.

Видео дня

Какую именно ракету применили для удара российские террористы и какими характеристиками обладает МБР, читайте в материале OBOZ.UA.

Напомним, страна-агрессор Россия во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла удар по Днепру. Там повреждено промышленное предприятие, также в городе возникли два пожара.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября несколько посольств в Киеве заявили о приостановке работы в связи с, вероятно, "массированной ракетной атакой" в течение дня. Вслед за этим в сети начали нагнетать информацию о подготовке РФ к удару с применением разных типов ракет и беспилотников.