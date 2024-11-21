Россия впервые атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой: что известно

Утром 21 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Днепру. Во время обстрела террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету.

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Такой вид вооружения захватчики впервые использовали с начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Днепр находился под массированным ударом с 5 до 7 часов утра. Сначала путинские войска запустили по предприятиям и критической инфраструктуре города межконтинентальную баллистическую ракету и аэробалистическую ракету Х-47М2. После этого на Днепр полетели крылатые ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

К межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) относятся стратегические управляемые ракеты с радиусом действия более 5 500 км. Такое вооружение предназначено для уничтожения объектов, расположенных на больших расстояниях и удаленных континентах.

Для МБР характерный суборбитальный космический полет с траекторией, являющейся частью эллипса с вертикальной большой осью. На конечной фазе полета МБР может разделяться на несколько боеголовок. Скорость, с которой такие ракеты заходят на удар, может достигать 7000 м/с.

Пока в Воздушных силах ВСУ не предоставили подробностей касательно типа МБР, которая была применена для удара по Днепру. В то же время накануне в сети появилась информация о том, что российские террористы могут применит по Украине межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж". Начальная масса этой ракеты может составлять 40-50 тонн. Вес боевой части, согласно данным из открытых источников, до 1500 кг.

Что известно о ракете РС-26 "Рубеж", рассказывал OBOZ.UA.

Напомним, страна-агрессор Россия во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла удар по Днепру. Там повреждено промышленное предприятие, также в городе возникли два пожара.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября несколько посольств в Киеве заявили о приостановке работы в связи с, вероятно, "массированной ракетной атакой" в течение дня. Вслед за этим в сети начали нагнетать информацию о подготовке РФ к удару с применением разных типов ракет и беспилотников.