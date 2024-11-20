Дальность пуска до 6000 километров: что известно о российской баллистической ракете РС-26 'Рубеж', из-за которой подняли панику

Россия может рассматривать возможность испытания новой ракеты, в частности, РС-26 "Рубеж" в боевых условиях. Состоится ли такой запуск, пока неизвестно.

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Украинцев призывают сохранять спокойствие и внимательно реагировать на сигналы тревоги. А что известно об этой ракете, рассказывает OBOZ.UA.

Ракета РС-26 "Рубеж" - это разработка российского "Московского института теплотехники", созданная на базе межконтинентальной ракеты "Тополь-М". Первые испытания прошли в 2011 году, а в 2015 году ее готовность была официально подтверждена. Несмотря на это, в 2018 году проект был исключен из государственной программы вооружений, но в июле 2023 Москва заявила о возможности возобновления ее производства.

Характеристики ракеты

Дальность запуска: до 6000 км.

Вес: 40-50 тонн.

Оснащение: четыре раздельных боевых блока по 0,3 Мт каждый, аналогичные РС-24 "Ярс".

Дополнительные возможности: вероятно, гиперзвуковой планирующий блок "Авангард".

Ракета относится к категории средней дальности, несмотря на то, что ее дальность позволяет классифицировать ее как межконтинентальную. Такое решение, вероятно, обусловлено стремлением России обойти ограничения, наложенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

РС-26 фактически является модернизацией более старой ракеты РСД-10 "Пионер", которая в свое время создавалась на базе технологий "Тополь". Производство таких ракет для России не представляет большой сложности, ведь технологическая база уже существует: "Воткинский завод" способен быстро наладить серийное производство.

Хотя ракета создана для поражения целей на расстоянии до 6000 км, ее применение против Украины может быть маловероятным. "Рубеж" относится к стратегическим вооружениям, обычно используемым для других задач. Однако исключать риски нельзя, учитывая агрессивную риторику России.

Мониторинговые каналы сообщают, что испытание РС-26 может пройти в боевых условиях, однако подтверждения этому пока нет.

Напомним, собеседники OBOZ.UA уверяют: в течение 20 ноября не ожидают российских ракетных ударов, которые были бы мощнее недавних массированных комбинированных атак. Ведь россияне имеют технические ограничения для нанесения таких ударов и требуют времени для накопления соответствующего количества ракет.

Утром 20 ноября посольство США в Киеве заявило, что в этот день не будет работать из-за угрозы массированного ракетного удара войск РФ по Украине.

Вслед за американскими дипломатами подобное заявление сделали их коллеги из посольства Испании в нашей стране.

СМИ также начали сообщать об аналогичных решениях дипломатических представительств Греции и Италии в Украине.

Между тем, только в воскресенье, 17 ноября, РФ устроила самую массовую комбинированную атаку за как минимум последние несколько месяцев. Ночью и утром государство-агрессор запустило по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Украинская ПВО тогда уничтожила более 140 целей.

Основные усилия при атаке россияне направляли на поражение украинской энергосистемы.