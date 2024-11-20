Россия может нанести мощный удар по Украине 20 ноября – посольство США в Киеве

Посольство США в Киеве предупредило о вероятности мощного ракетного удара по Украине. В дипломатическом ведомстве отметили, что получили конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября.

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Речь идет о потенциальной опасности для всех регионов Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства США в Киеве.

В посольстве сообщили, что получили "конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября". В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте. Также посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

В ведомстве советуют следить за обновлениями в местных СМИ, заранее определить места укрытий и следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Напомним, утром 20 ноября Россия в ходе воздушной атаки нанесла удары по Киеву. В столице были слышны громкие взрывы, работали силы ПВО.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ вечером 18 ноября атаковали "Шахедами" Глухов в Сумской области, в городе прогремели взрывы. Путинские террористы ударили дронами в многоэтажку. Вследствие теракта 12 человек погибли, еще как минимум 13 людей были ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт против мирных жителей Украины. Глава государства подчеркнул, что удар по общежитию в Глухове только подтверждает подлинные намерения диктатора Владимира Путина.

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