Посольство Испании в Киеве временно прекратило предоставление услуг из-за возможной атаки РФ – EFE

В посольстве Испании в Киеве объявили, что в течение дня 20 ноября не будут предоставлять консульские услуги из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине". Там также обратились к находящимся на территории Украины испанцам с рекомендацией не пренебрегать сообщениями о воздушной угрозе в этот день.

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О решении приостановить работу испанские дипломаты объявили после предупреждения посольства США об угрозе массированного ракетного удара войск РФ 20 ноября. Об этом пишет издание EFE.

"Посольство Испании в Киеве сообщило, что не будет оказывать услуги в течение дня из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине". В электронном письме, направленном проживающим в стране испанцам, посольство рекомендует им "принимать чрезвычайные меры безопасности, выполнять все рекомендации местной власти и всегда иметь в зоне досягаемости укрытие", – говорится в материале.

Об этом решении в посольстве Испании объявили после утреннего заявления о приостановлении работы посольства США в Киеве, сделанного американскими дипломатами. Там заявили об угрозе масштабного ракетного удара России по Украине 20 ноября.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможном масштабном авиаударе 20 ноября. В качестве меры безопасности посольство будет закрыто", – обратились в посольстве к находящимся в Украине гражданам США.

В посольстве США также добавили, что сотрудникам диппредставительства "дано указание укрыться на месте".

В Киеве "конкретную информацию" посольства США о том, что именно сегодня россияне могут массированно атаковать Украину ракетами, не подтвердили, но и не опровергли. Официальные лица нашего государства неоднократно заявляли, что угроза новых воздушных атак существует ежедневно.

Однако, как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, "россияне месяцами накапливали ракеты для серии ударов по Украине", что, очевидно, повышает угрозу именно массированной атаки.

В частности, захватчики успели собрать определенный запас ракет Х-101, а также "Калибров" и баллистики.

"Для обстрелов у РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также на складах. Также корабли. Ранее это уже сообщали. Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги", – добавил Коваленко.