Что стоит за заявлением посольства США о массированном ударе РФ по Украине: в Силах обороны дали объяснение

Посольство США в Киеве 20 ноября приостановило работу из-за "угрозы массированного ракетного удара" войск РФ по Украине. На самом деле пока нет оснований для того, чтобы ожидать большей, чем недавняя, атаки России, потому что россияне несколько ограничены в количестве средств поражения.

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Реакция американских дипломатов является в известной степени реакцией на громкие заявления российской пропаганды и угрозы РФ из-за разрешения США на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом заявили источники OBOZ.UA в Силах обороны.

Собеседники OBOZ.UA уверяют: в течение 20 ноября не ожидают российских ракетных ударов, которые были бы мощнее недавних массированных комбинированных атак. Ведь россияне имеют технические ограничения для нанесения таких ударов и им необходимо время для накопления соответствующего количества ракет.

Встревожившее украинцев сообщение Посольства США является в большей степени "специфической реакцией наших западных партнеров на запугивание российской пропаганды", обещавшей "ответ" РФ на решение Байдена о снятии ограничений на применение ATACMS.

Кроме того, в Силах обороны отметили, что "были удивлены преждевременными комментариями о передаче нам ATACMS", а также публикациями в западных СМИ с утверждениями, что первый удар этими ракетами был нанесен по арсеналу в Брянской области 19 ноября.

"Это все подыгрывание российской пропаганде", – отметил собеседник OBOZ.UA.

Напомним, утром 20 ноября посольство США в Киеве заявило, что в этот день не будет работать из-за угрозы массированного ракетного удара войск РФ по Украине.

Вслед за американскими дипломатами подобное заявление сделали их коллеги из посольства Испании в нашей стране.

СМИ также начали сообщать об аналогичных решениях дипломатических представительств Греции и Италии в Украине.

Между тем, только в воскресенье, 17 ноября, РФ устроила самую массовую комбинированную атаку за, по меньшей мере, последние несколько месяцев. Ночью и утром государство-агрессор запустило по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Украинская ПВО тогда уничтожила более 140 целей.

Основные усилия при атаке россияне направляли на поражение украинской энергосистемы.