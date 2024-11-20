Россия проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины – ГУР

Утром 20 ноября несколько посольств в Киеве заявили о приостановке работы в связи с, вероятно, "массированной ракетной атакой" в течение дня. Вслед за этим в сети начали нагнетать информацию о подготовке РФ к удару с применением разных типов ракет и беспилотников.

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В свою очередь, Главное управление разведки предупредило украинцев, что страна-террорист Россия проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Украинские разведчики предупредили, что в мессенджерах и социальных сетях якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам в течение дня 20 ноября.

В ГУР подчеркнули, что это фейковое сообщение. Более того, оно содержит типичные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. В разведке призвали украинцев не паниковать и доверять информации только с официальных ресурсов.

Вместе с тем граждан Украины призвали не игнорировать сигналы и в случае опасности следовать в укрытия.

"Враг при невозможности покорить украинцев силой предпринимает меры запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям", – сообщили в ГУР.

Напомним, посольство США в Киеве предупредило о вероятности мощного ракетного удара по Украине. В дипломатическом ведомстве отметили, что получили конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября.

Ранее источники OBOZ.UA в Силах обороны сообщили, что на самом деле пока нет оснований, чтобы ожидать большей, чем недавняя, атаки России, потому что россияне несколько ограничены в количестве средств поражения.