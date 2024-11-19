'Разговоры о мире Путину не интересны': Зеленский отреагировал на удар РФ по Глухову

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт против мирных жителей Украины. Глава государства подчеркнул, что удар по общежитию в Глухове только подтверждает подлинные намерения диктатора Владимира Путина.

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Гарант отметил, что мировое сообщество должно принудить Россию к справедливому миру силой, а не разговорами. Об этом Зеленский написал в своем Telegram.

По словам президента, вследствие вражеской атаки в Глухове зафиксированы разрушения общежития одного из учебных заведений. Сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы, чтобы добраться до людей, которые могут быть под завалами.

В настоящее время известно, что из-за атаки погибли 7 человек, среди которых ребенок. Кроме того, более десяти человек пострадали, среди них двое детей.

"Каждый день мы призываем мир к решительности и достаточной силе для Украины, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям. Каждый новый удар России только подтверждает подлинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны принудить Россию к справедливому миру силой", – заявил президент Украины.

Напомним, террористические войска России днем 18 ноября нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома, известно о десяти погибших, среди которых медики, полицейские и мирные жители. Еще 55 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что оккупационные российские войска вечером в воскресенье, 17 ноября, баллистикой ударили по многоэтажке в Сумах. Жилой дом получил значительные повреждения, там погибли 11 человек, среди которых девятилетний мальчик и 14-летняя девочка.

Как сообщал OBOZ.UA, во время самой массированной ракетно-дроновой атаки РФ 17 ноября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате ударов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень.

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