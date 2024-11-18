Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе: восемь человек погибли, 18 раненых. Фото и видео

Террористические войска России днем 18 ноября нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома, известно о восьми погибших и 18 пострадавших.

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Среди раненных – один ребенок, четыре человека в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В то же время, в сети паблики начали распространять первые кадры после атаки РФ на город, на которых видно сильное задымление между домами. Один из них опубликовал нардеп Алексей Гончаренко, находившийся в момент атаки в Одессе.

По его словам, в городе горели несколько жилых домов. Еще одна ракета не разорвалась, пробив в учебное заведение Одессы.

"Восемь погибших, много раненых. Просто ужас. Центр Одессы. Центр Европы и происходит такой ужас..." – прокомментировал он.

Telegram-канал monitor пишет, что российские террористы попали по Одессу баллистической ракетой в 11:57 понедельника.

"Удар по жилой застройке. Есть гражданские погибшие, раненые. Количество уточняется. На местах работает ГСЧС", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время самой массированной ракетно-дроновой атаки РФ 17 ноября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате ударов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень.

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